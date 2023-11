Dualismo, armonia e ascolto nei quadri di Demis Savignano

È dalla ricerca di armonia e dal silenzio che nascono le opere dell’artista Demis Savignano, artista modenese in mostra fino a sabato nelle sale espositive della galleria Ranarossa 3.0, in via Montevecchio.

Una ricerca che sfocia nella ricerca della luce, intesa come linea continua capace di rendersi concreta nella figura, sfidando i caos e divenendo conoscenza. La contemplazione della natura si manifesta in modo percettivo, libero, silente, fino a divenire esperienza.

Nella poetica che anima le opere di Demis Savignano vi è un chiaro riferimento al femminile, ritratto come essere capace di raggiungere l’armonia, di percepire la realtà ancora prima di vederla, perché incline all’ascolto. La necessità di far emergere dall’oscurità le forme ricorda anche il concetto presente nell’antica filosofia cinese, più nello specifico nel dualismo fra bianco e nero, elementi che formano l’armonia i quali non s’incontrano, ma sono fondamentali l’uno all’altro perché senza i due opposti non ci può essere l’insieme.