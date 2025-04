"Dubai e Mar Rosso per il lungo ponte"

Katia Martucci dell’Agenzia Gattinoni sottolinea come "tanti modenesi per questo lungo ponte stanno scegliendo le località di mare a medio raggio; destinazioni come il Mar Rosso che offre spiagge belle e clima buono a sole 4 ore di aereo, oppure Dubai. La media di permanenza è di circa una settimana, a volte dieci giorni. Abbiamo visto invece un calo drastico nelle prenotazioni pasquali e dei ponti successivi sulle capitali europee a causa dei costi dei voli, anche quelli low cost, che sono diventati inaffrontabili. Sono praticamente raddoppiati rispetto allo scorso anno. Paradossalmente costa meno andare a New York che a Londra o Parigi, prenotando con anticipo ovviamente".