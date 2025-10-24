Dubbi sulla zona rossa, Mezzetti: "Invocata per anni, ora proviamo". Il rischio: problemi solo spostati

Continua la polemica sulla nuova ’zona rossa’ in città (persone sospette o con precedenti penali possono essere subito allontanate): il dibattito, politico, verte sulla reale utilità e sull’opportunità di un provvedimento che qualcuno ritiene "discriminatorio". A tornare sull’argomento – "una decisione importante" – è il sindaco Massimo Mezzetti che fa presente come sia un tentativo ulteriore per dare risposte alle criticità crescenti di alcune aree: "Aree dove la situazione è certo problematica", anche se "non come viene da qualcuno drammatizzata".

Quindi, "abbiamo pensato concordemente in sede di Comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza di adottare questa misura" fa presente Mezzetti ribadendo poi le aree racchiuse nella maxi ’zona rossa’: stazione, autostazione delle corriere fino al Novi Sad, e parco XXII Aprile. "Proviamo anche questa" – sottolinea più volte – "e speriamo che possa avere qualche risultato efficace. Dopo che tanti hanno invocato a lungo la ’zona rossa’, oggi già iniziano i dubbi, le perplessità. Si dice che non basta. Ma intanto proviamo; se non fosse sufficiente, continuo a ripetere che la risposta che ci serve in questo momento è anche la certezza della pena. Quando si fermano e si arrestano le persone, non dobbiamo ritrovarcele dopo due ore di nuovo in strada. La certezza della pena è fondamentale e su questo ci deve essere anche il concorso della magistratura". Il nocciolo della questione ora è: i problemi verranno ’spostati altrove’? "Quello è un rischio – non nega Mezzetti –, senza la certezza della pena temo che rincorreremo sempre il problema".

Proprio sulle ’zone rosse’ introdotte da Piantedosi interviene il parlamentare Pd Stefano Vaccari: "Quella dell’istituzione di ’zone rosse’ non può essere una soluzione definitiva del tema sicurezza, e non deve in alcun modo distogliere da quelli che sono i due temi centrali: da un lato, la necessità che il Governo stanzi le adeguate risorse umane aggiuntive; dall’altro, il fatto che, oltre che con la repressione, una sicurezza autentica e duratura si costruisce con la prevenzione e il controllo sociale del territorio, ovvero l’approccio proposto e attuato dal Comune di Modena e dai quartieri".

Secondo Vaccari, "le ’zone rosse’ aumentano la percezione di insicurezza. Le esperienze fatte finora a Firenze, Bologna, Milano, Napoli, Roma e Reggio Emilia hanno prodotto dati contrastanti, ma in generale generano uno spostamento delle persone problematiche in altre parti della città, con il rischio che, a fronte di nuove ’zone rosse’, si creino nuove ’zone nere’". Il Governo "invii più agenti, non sposti il problema in periferia" questo l’appello di Vaccari.

Più critica la posizione di Rifondazione comunista che parla di "misura arbitraria e discriminatoria": "Si tratta di un provvedimento invocato trasversalmente dalle forze politiche come strumento per ’aumentare la sicurezza’, ma che rappresenta, in realtà, un programma politico fondato sulla repressione e sull’esclusione arbitraria da determinate aree della città di specifiche categorie di individui: migranti, persone che vivono in condizioni di povertà o marginalità, o che conducono stili di vita considerati ’devianti’. Dietro la retorica delle ’zone rosse’ si nasconde invece l’idea pericolosa che si possa ’ripulire’ la città allontanando chi è sgradito, alimentando un clima di stigmatizzazione che diffonde razzismo, discriminazione e paura". Al contrario il Movimento 5 Stelle di Modena e il consigliere comunale Giovanni Silingardi accolgono positivamente l’introduzione della ’zona rossa’, che "rappresenta uno strumento in più per garantire sicurezza, vivibilità e rispetto delle regole nei luoghi sensibili della città. Non si tratta di un provvedimento ’contro’ qualcuno, ma a favore della cittadinanza tutta. Non cadiamo nelle polemiche di schieramento: non si esclude nessuno, ma si crea un’area dove si affermano correttezza e legalità".