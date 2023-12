’Ducato Estense’, ecco il brand turistico

Nasce ‘Ducato Estense’, nuovo brand di promozione turistico - culturale dei territori Estensi e che vede il Comune di Sassuolo come capofila del protocollo d’intesa siglato tra le amministrazioni interessate. Punto di arrivo di un progetto promosso, finanziato e coordinato dal MiC in accordo con gli enti locali dei territori coinvolti, ‘Ducato Estense’ ha come principale obiettivo la valorizzazione del territorio compreso tra Emilia-Romagna e Garfagnana che dal XIV al XIX secolo ha fatto parte dello Stato Estense.

"Un grande onore e al tempo stesso un’enorme responsabilità per la nostra città: un traguardo che raggiungiamo al termine di un lavoro di relazioni durato anni", afferma l’assessore al Turismo Massimo Malagoli, che era presente a Roma, lo scorso 19 dicembre, in occasione della presentazione del brand presso la sede del Ministero della Cultura, alla presenza del Segretario generale Mario Turetta e dei Segretari regionali per l’Emilia Romagna e la Toscana Corrado Azzolini e Giorgia Muratori.

In quell’occasione è stato attivato il protocollo di intesa tra i Comuni coinvolti nel progetto, con capofila appunto Sassuolo, per costituire una rete tra le amministrazioni locali e altri soggetti interessati al fine di garantire la governance e l’affermazione del brand ’Ducato Estense’ per i prossimi anni a venire. "Sono certo – ha detto ancora Malagoli – che il brand ’Ducato Estense’, oltre all’enorme patrimonio culturale che porta in sè, potrà essere uno straordinario volano per il turismo culturale e artistico nei nostri territori".

‘Ducato Estense’ è parte integrante del più vasto progetto "1 miliardo per la Cultura" e si è avvalso di 70 milioni di euro stanziati dal CIPE nel 2016 di cui 69 per l’apertura di 26 cantieri di restauro e/o riqualificazione e un milione per la comunicazione.

I Comuni coinvolti nel progetto sono stati 70, mentre sono stati 240 i beni architettonici Estensi censiti (Palazzi, Castelli, Rocche, edifici di culto ecc) distribuiti principalmente in tre province dell’Emilia-Romagna (Ferrara, Modena, Reggio Emilia) e nella Garfagnana, in Toscana, oltre che in provincia di Lucca. Con l’attivazione del protocollo, ‘Ducato Estense’ prende forma compiuta "e si fa promotore – conclude Malagoli – di città, di borghi e di eccellenze architettoniche e paesaggistiche inseriti all’interno dell’area geografica che fa riferimento dello storico Ducato".

Stefano Fogliani