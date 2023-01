Due amiche 24enni aprono un bar con fondi europei

Sembrerà come entrare nel bar della mitica serie televisiva ‘Friends’: sedersi sul divano in pelle e ordinare un ‘selficcino’, ossia un cappuccino con il proprio selfie riportato fedelmente sulla schiuma. Benvenuti al ‘Central Kerp Cafè’, il nuovo bar che inaugurerà sabato al civico 2A di piazzale Ramazzini. Dietro all’originale idea ci sono due amiche di 24 anni, Cristiana Delaurentis ed Erica Paolucci: "Abbiamo scelto di metterci in gioco – spiegano – e con coraggio iniziare questa nuova avventura". Cristiana ha alle spalle sette anni di esperienza maturate nel bar del padre, il King’s Café di Carpi, dove anche Erica andava ogni tanto a dare una mano per i catering. "Siamo amiche da quando avevamo otto anni – proseguono le giovani – e da un po’ di tempo ci era venuta l’idea di realizzare qualcosa insieme. Abbiamo saputo dell’esistenza di un bando europeo rivolto all’imprenditoria femminile under 30, che per le nuove aperture garantisce un finanziamento a fondo perduto del 50% dell’investimento. Era la nostra occasione, non potevamo lasciarcela sfuggire!". Oltre alle due 24enni, lavorerà al bar una ragazza di 30 anni, Lina Formato, anche lei ‘cresciuta’ alla scuola del King’s Café di Carpi, che si occuperà della cucina. "Certo, una scelta coraggiosa specie in questi tempi, ma è il nostro sogno che si realizza. Faremo dalle 7 alle 15 e, su prenotazione, anche aperitivi e catering". m.s.c.