Due amiche salvano un ragazzo: "Lo stavano massacrando"

"Abbiamo visto che lo rincorrevano e, all’improvviso, gli erano tutti addosso: lo colpivano con un bastone, una spranga. Abbiamo iniziato a suonare il clacson per farli desistere, poi lo abbiamo fatto salire in auto. Aveva il sangue sul volto ed era terrorizzato. A ruota è salito anche il suo amico e il branco si è dileguato". Grazie alla prontezza di due amiche coraggiose, due giovani di origine tunisina, mercoledì notte sono riusciti a scampare ad un violento pestaggio. L’episodio è accaduto a Modena, in via Triva alle 23, quando tanti residenti erano ancora svegli. Una zona, quella, da tempo segnalata per lo stato di degrado in cui versa e la scarsa illuminazione. Una decina di ragazzi pakistani ha iniziato a rincorrere le due vittime. Uno dei giovani tunisini è riuscito a dileguarsi mentre l’altro è stato buttato a terra, pestato a turno dal branco e colpito con un bastone alla testa. Secondo i residenti si è trattato di una spedizione punitiva ma i due amici hanno dichiarato di essere stati vittime di una rapina.

"Ero in auto con un’amica, eravamo appena arrivate dopo una serata al cinema – spiega la donna, 45 anni, residente in una palazzina di via del Monte. Erano circa le 23 e abbiamo visto arrivare un gruppo nutrito di giovani. Urlavano, si rincorrevano – racconta ancora - poi hanno iniziato in gruppo a picchiare con violenza questo ragazzo. Hanno tirato fuori anche un bastone; lo hanno buttato a terra e all’improvviso erano tutti su di lui. Io e la mia amica, per farli desistere, abbiamo iniziato a suonare il clacson e abbiamo gridato di essere in contatto con la polizia. Dopo di che il ragazzo ci ha viste ed è salito in auto: sanguinava dalla testa e, a ruota, è salito anche il suo amico. Erano in dieci contro due: erano terrorizzati e li abbiamo rassicurati". Il branco, una volta che le vittime erano al sicuro, si è poi dileguato. Ora sull’episodio sono in corso indagini da parte dei carabinieri.

Valentina Reggiani