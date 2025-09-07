"Due anni di senso unico alternato, una vergogna"

Sono due anni e mezzo che sulla strada provinciale 31, in località Camatta, c’è un semaforo che regola un senso unico alternato. "Due anni e mezzo di promesse e disagi per gli abitanti di Olina e Camatta ma anche per i tanti turisti che, in estate e in inverno raggiungono la nostra montagna", segnalano Federica Galloni e Daniele Iseppi di Fratelli d’Italia. "Nell’ordinanza della Provincia di Modena – spiegano - il limite temporale del "disagio" era stabilito con "il ripristino delle condizioni di sicurezza": sono trascorsi due anni e tre mesi e in quel tratto di strada permane il semaforo, e il senso unico alternato, come se non fosse un importante collegamento con i comuni dell’area del Cimone. Lo scorso novembre, come gruppo consiliare di Fratelli d’ Italia di Pavullo, a seguito di ritardi nei lavori, avevano presentato un’interrogazione alla Giunta comunale, la quale rispose "che la Provincia di Modena aveva affidato esternamente la progettazione dell’intervento, che era in fase di ultimazione. Si confidava che i lavori iniziassero nell’estate 2025. L’estate 2025 – aggiungono Galloni e Iseppi - si appresta alla conclusione e il tratto stradale non è stato interessato da alcun tipo di intervento, lasciando quindi la situazione invariata alle porte della stagione invernale, la terza dal posizionamento dell’impianto semaforico. Per questo motivo abbiamo affidato alla Consigliera provinciale Elisa Rossini, la richiesta di presentare un ulteriore atto in Provincia, in cui chiediamo quali siano le cause tecniche e/o amministrative che hanno determinato i ripetuti ritardi dell’inizio dei lavori e quali misure urgenti si intendano adottare per garantire il pieno ripristino".

w. b.