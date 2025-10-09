Due appuntamenti con la corale Puccini

Doppio appuntamento musicale all’interno delle Fiere d’Ottobre, a cura della Scuola Corale Giacomo Puccini. È un percorso che porterà verso il centenario della Corale che si biforca in due eventi: la storica rassegna che si terrà per il secondo anno di fila al Teatro Carani e la nuovissima iniziativa, anch’essa nell’anfiteatro sassolese, ‘Corista per un giorno’.

Quest’ultimo evento si terrà sabato 11 ottobre alle 16: qui, la Scuola Puccini, darà la possibilità alla cittadinanza di ogni età di imparare ed eseguire un brano, diventando per un giorno cantanti e spettatori di un’unica emozionante esibizione collettiva.

La 49ª rassegna della Corale, poi, domenica 19 ottobre ospiterà accanto alla Puccini, diretta dal maestro Armando Saielli e accompagnata da un ensemble d’archi dell’Accademia Filarmonica di Sassuolo, diversi gruppi musicali di grande interesse, ciascuno con il proprio stile: il Coro Primavera della vicina Fiorano; la giovane formazione vocale a cappella ‘Veravox’; il NonSoloGospelChoir.

La direzione artistica e la conduzione della serata sono affidate a Massimo Marani, performer e regista teatrale. "Oltre alla tradizionale rassegna Corale - dichiara Stefano Cavazzutti - presenteremo un’altra iniziativa a libero accesso, per consentire a chi vorrà di esaudire un piccolo sogno. Con essa, speriamo di ampliare la platea e coinvolgere persone che non hanno mai avuto modo di cantare per la Corale, augurandoci che rimangano con noi anche dopo la giornata. Gli verrà insegnato un brano: saranno gli stessi coristi a essere spettatori e protagonisti".

Gabriele Arcuri