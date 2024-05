Due autisti di camion e due camerieri

Il Centro per l’Impiego di Carpi segnala che la ditta Cogliani Pasquale Autotrasporti di Carpi è alla ricerca di cerca 2 autisti/e per camion in possesso della patente di guida categoria C e Cqc. Le persone che verranno assunte saranno inserite nel proprio organico. I mezzi impiegati dalla ditta hanno una portata massima di 120 quintali. Indispensabile esperienza di 3 anni nella mansione. Si offre contratto di lavoro a tempo indeterminato con orario a tempo pieno. Inoltre, il Centro Impiego di Carpi ha ricevuto la richiesta di 2 camerieri/e per ristorazione da impiegare nel locale Nuovo Corone di Sakkan Amer a San Marino di Carpi. Saranno preferite persone con esperienza nel servizio ai tavoli e servizio bar. Si offre contratto di lavoro a tempo indeterminato, con orario part time serale (19.00/23.00). I candidati/e interessati/e che rispondono ai requisiti richiesti dovranno inviare le domande, nel primo caso, entro il giorno 16/05/2024 e pure, nel secondo caso, entro il 16/05/2024 tramite il portale www.lavoroperte.regione.emilia-romagna.it o nell’app LavoroXTe