Due cani salvati dai vigili del fuoco. Uno caduto nel pozzetto, l’altro si era perso

Storie a lieto fine per due amici a quattro zampe. Nella mattinata di ieri una squadra dei vigili del fuoco è stata chiamata a intervenire a Nonantola per trarre in salvo Stella, un cane da caccia che era caduto in un pozzetto del sistema fognario. I vigili del fuoco, avvertiti dal proprietario, sono intervenuti in via Borsellino e sono riusciti a mettere al sicuro il cane. Fortunatamente non ha subito traumi di rilievo ed è tornato subito a correre.

Nei giorni scorsi invece, la squadra del distaccamento dei vigili del fuoco di Vignola è stata impegnata nella ricerca di un cane smarrito nel bosco dietro casa da due giorni. I proprietari dell’animale hanno chiesto informazioni ai vicini e poi si sono rivolti ai vigili del fuoco. È stato presto ritrovato in fondo a un pendio molto scosceso e con tecniche di recupero attraverso verricelli e corde il cane è stato riportato a casa sano e salvo.