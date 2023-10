Due chili di cocaina nell’armadio: arrestato

Nella tarda serata di sabato, a Castelfranco Emilia, i carabinieri durante controlli stradali si sono imbattuti in una persona sospetta. L’uomo è stato trovato in possesso di un’importante somma di denaro contante di cui non sapeva giustificare la provenienza. E’ stata poi perquisita la sua casa e, all’interno di un armadio, sono stati rinvenuti oltre due chilogrammi di cocaina, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi.

L’uomo, si ipotizza al centro di un vasto giro di spaccio, è stato quindi arrestato in flagranza per detenzione di sostanza stupefacente e dunque condotto in carcere a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.