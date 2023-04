Due commessi di vendita per esercizio commerciale

Il Centro per l’impiego di Castelfranco Emilia per conto di un esercizio commerciale di Castelfranco Emilia ricerca 2 commessie di vendita. Si considereranno favorevolmente profili dotati di esperienza eo profili giovanili da formare e inserire con contratto di apprendistato, quindi persone di età compresa tra 18 e 29 anni. Ai candidati si richiede l’aver conseguito il diploma di scuola superiore, una buona conoscenza dei programmi Word ed Excel, oltre a capacità comunicative e gestionali. Preferenza agli interessati con patente B e muniti di autovettura. Alle persone selezionate sarà offerto un contratto di lavoro a tempo determinato per il profilo con esperienza e per quanto riguarda i giovani da formare un contratto di apprendistato. L’orario è a tempo pieno dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 19.30. Si raccoglieranno candidature fino al 28042023. Inserire la candidatura su www.lavoroperte.regione.emilia-romagna.it o nell’app LavoroXTe oppure contattare [email protected]