Due concerti tra Beethoven e il contemporaneo

Un nuovo weekend di belle musiche in città, fra eccellenze classiche ed esplorazione di mondi nuovi. Si parte oggi pomeriggio (sabato 18) alle 17.30 nella chiesa del Voto in via Emilia centro con il concerto proposto dalla Gioventù Musicale: l'Ensemble degli Intrigati (con Francesco Checchini, flauto, Francesco Darmanini, clarinetto, Michele Pierattelli, violino, e Dagmar Bathmann, violoncello) ci accompagnerà in un "Continuo" flusso sonoro, attraverso brani del repertorio contemporaneo. L'ensemble infatti promuove un repertorio dedicato in particolare alle diverse declinazioni dei linguaggi più moderni e attuali. In una sorta di flusso sonoro che scivola da un brano all'altro senza soluzione di continuità, ascolteremo anche "Nix et Nox" di Luca Antignani, allievo di Alessandro Solbiati e Azio Corghi, docente di composizione e orchestrazione tra Lione e Losanna, e "Notte di luna per flauto" di Fabio Massimo Capogrosso, perugino, vincitore della nona edizione di Discover America, il prestigioso concorso indetto dal Chicago Ensemble. Domani pomeriggio (domenica 19) alle 17, poi, i "Concerti d'oggi" degli Amici della musica ci invitano al teatro San Carlo con un duo di interpreti di classe, l'oboista Omar Zoboli e il fortepianista Giorgio Cerasoli. "Nel salottino di Beethoven appare un oboe!", è il titolo di questo appuntamento che racconterà un repertorio affascinante, ambientato in salotti fra '700 e '800, con musiche da Mozart a Donizetti a Widerkehr. Il virtuosismo vocale dell'oboe classico-romantico incontra così le ricercate sonorità del fortepiano: in questa versione molto particolare verrà eseguita per esempio anche la celebre ed elegante Sonata "Al chiaro di luna" di Beethoven, così come la Sonata in fa maggiore KV376 di Mozart. Il maestro Omar Zoboli, nato a Nonantola, è stato primo oboe dell'Orchestra della Rai di Napoli, di quella della Radio della Svizzera Italiana e dell'Orchestra da camera di Basilea. Il Maestro Cerasoli ha insegnato nei Conservatori di Milano, Latina e Trieste, e oggi è docente a Napoli: ha collaborato negli anni con prestigiose istituzioni musicali, fra cui l'Accademia Filarmonica Romana, la Fondazione Cini di Venezia e il Festival delle Nazioni di Città di Castello.

