Due disattenzioni nei primi ’45 costano care a La Pieve

LA PIEVE N.

0

FABBRICO

2

LA PIEVE: Ortensi, Lo Bello, Bellentani, Cehu (59’ Belfakir), Gobbi, Canalini, Quitadamo, Lupusor, Cheli, Rizzi (75’ Boriani), Erihioui (59’ Bojardi). A disp.: Fiorito, Barbati, Pederzani, Coscarella, Margotta, Bevini. All. Chezzi

FABBRICO: De Prisco, Dodi, Pipoli (87’ Foderaro), Barbetta, Guerri, Bationo, Faye, Michelotti, Zampino, Bassoli (69’ Barbieri), Puglisi (77’ Davitti). A disp.: Avgul, Gibertoni, Aldrovandi, Poerio, D’Ambrosio, Bennis. All. Cristiani

Arbitro: Fresu di Sassari

Reti: 32’ Puglisi, 43’ Zampino

Note: espulso al 92’ Belfakir per reazione. Ammoniti Cehu, Puglisi, Faye

La Pieve si fa infilare due volte nel primo tempo dal Fabbrico e col secondo ko di fila vede avvicinarsi pericolosamente Fidentina e Faro in zona playout. Al 16’ il Fabbrico ci prova con il tiro da fuori di Michelotti, palla che esce di poco alla sinistra di Ortensi. Al 32’ errore in uscita di Ortensi che manca il pallone e favorisce Puglisi che deve soltanto appoggiare in rete per il vantaggio ospite. Al 39’ conclusione insidiosa dalla destra di Dodi, palla di poco fuori sulla destra. Al 43’ raddoppia il Fabbrico, dopo una serie di batti e ribatti in area granata, arriva Zampino che insacca di prepotenza. Al 45’ conclusione da fuori di Quitadamo ma è tutto facile per De Prisco. Nella ripresa al 49’ cross al centro di Quitadamo ma Cheli è in leggero ritardo e non trova la deviazione vincente. Al 57’ Cheli si gira in area e va al tiro, Guerri devia in angolo. Al 65’ conclusione al volo di Rizzi, palla che finisce alta sopra la traversa. All’83’ colpo di testa di Bojardi sul fondo. All’85’ sponda di Bojardi per Cheli che conclude dalla sinistra, palla che esce. All’86’ ci prova Barbieri dalla sinistra, respinge in tuffo Ortensi. Al 90’ Bojardi, servito da Boriani in area, conclude verso la porta difesa da De Prisco ma la palla esce di un soffio sulla sinistra.