Due domeniche di prevenzione Dal diabete all’esame della vista: screening gratuiti con i Lions

Due domeniche di prevenzione gratuita per tutti promosse dai Lions modenesi, che il 23 aprile e il 7 maggio saranno in piazza Roma dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18 per mettersi a disposizione della comunità con iniziative all’insegna del motto "We serve". Nelle due giornate, grazie alla presenza del camper medico della Fondazione "Lions For Health Italia" e di diversi specialisti, sarà possibile eseguire, senza prenotazione, controlli gratuiti per il diabete, la pressione arteriosa e la vista, oltre al test dell’ambliopia rivolto ai più piccoli. La manifestazione è organizzata dai Club Lions e Leo della città di Modena, che contano circa 200 soci distribuiti su 6 club. "In queste due date – ha spiegato Victor Poppi, presidente di Zona Lions – mentre gli specialisti visiteranno i pazienti all’interno del camper, ci saranno attività collaterali nei gazebo: sono previsti, infatti, stand informativi che illustreranno varie realtà come il ’Progetto Martina’, che si occupa di prevenzione in ambito tumori infantili o ’Stomacare’, per il recupero e il trattamento dei pazienti stomizzati nei paesi in via di sviluppo; ancora, i giovani Leo promuoveranno il gioco ’Play different’, per sensibilizzare bambini e adulti riguardo il tema delle diversità; nel frattempo, la Croce Rossa, sezione di Modena, illustrerà, per mezzo di appositi manichini, le manovre di disostruzione nell’adulto e nel bambino; durante la manifestazione verrà anche effettuata la raccolta degli occhiali usati – da vista e da sole – al fine di rigenerarli e donarli a persone bisognose di altri paesi". "La terapia – ha proseguito Roberto Olivi Mocenigo, medico e past governatore Lions – non modifica l’indice di mortalità: solo la prevenzione, invece, può farlo. Il diabete di tipo 2, ad esempio, è una malattia che può rivelarsi mortale, tuttavia la grande maggioranza dei diabetici non sa di esserne afflitta: offrire l’occasione per poterlo scoprire gratuitamente, può salvare la vita. Il medesimo discorso sull’importanza della prevenzione riguarda anche il cuore. Il segreto di un medico è la tempestività e noi vogliamo offrire questo servizio gratuitamente a tutta la comunità". "L’utilizzo del camper – ha concluso Gianluca Montefusco, coordinatore dell’area salute e diabete del Distretto 108 Tb – è utile perché ci sta permettendo di organizzare su tutto il territorio una serie di screening e stiamo valutando di acquistarne uno per il nostro distretto, al fine di rendere questa attività ancora più capillare e proficua".

Jacopo Gozzi