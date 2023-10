Due elettricisti per impianti industriali

Il Centro impiego di Modena per conto di una piccola media azienda operante nell’ambito del settore metalmeccanico ha avviato la ricerca di 2 elettricisti per impianti industriali, che l’azienda destinerà ad operare per i propri cantieri su Modena. Le figure assunte si dovranno occupare di passaggio cavi, cablaggi, piccole saldature, collegamento quadri, installazione e manutenzione impianti industriali. Ai fini della eventuale assunzione saranno valutate prioritariamente candidature di persone che abbiamo maturato una precedente esperienza nella mansione e che abbiano conseguito un diploma o una qualifica professionale. Le disponibilità di candidatura vanno inviate entro il 26102023 a impiego.modena@regione.emilia-romagna.it o tramite portale www.lavoroperte.regione.emilia-romagna.it o nell’app LavoroXTe