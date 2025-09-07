Due ex suoi collaboratori ora lavorano in città. Ilaria Mazzeo e Livio Proli

Sono due i personaggi che attualmente gravitano a Modena, che hanno lavorato gomito a gomito con Giorgio Armani. Una è Ilaria Mazzeo, moglie di Matteo Rivetti, a.d. del Modena Calcio, attualmente Chief Communication Officer nella società canarina, che è stata per anni marketing director della squadra di basket EA7 Olimpia Milano, di proprietà dello stilsta.

Da citare anche l’attuale patron del Modena Basket, Livio Proli (nella foto): amministratore delegato del Gruppo Missoni, fino a marzo 2019, il manager aveva ricoperto il ruolo di direttore generale del Gruppo Armani oltre ad essere stato consigliere delegato di Giorgio Armani Spa, presidente e AD delle società GA Retail Srl e GA Operations Spa. Ancor prima, aveva diretto la società di produzione Simint, acquisita nel 1996 da Armani e rinominata GA Operations. Ma soprattutto, Proli è stato presidente dell’Olimpia Milano proprio con l’inizio dell’era del patron Giorgio Armani. Arrivato nel 2008 sulla poltona da presidente, è rimasto fino al 2019, per undici lunghi anni. Ottimi tra l’altro i risultati, tanto da indurre il patron Armani a concedergli sempre la più ampia fiducia. In undici anni Proli ha vinto 8 titoli di cui 3 scudetti, triplicato il numero di spettatori e lascito in eredità al suo successore un club modellato su criteri aziendali moderni e funzionali. Cordoglio è stato espresso anche dall’azienda ex Simint di Baggiovara. Il legame tra questa azienda e il patron Giorgio Armani salì alla ribalta delle cronache per un fatto abbastanza inconsueto nel mondo del business: i dipendenti di qulla che già da allora non era più Simint ma Gao (Giorgio Armani Operations) nel gennaio del 2012 si ritrovarono in busta paga mille euro in più. Un regalo di fine anno che lo stesso Armani aveva voluto fare a tutti i suoi dipendenti. Erano gli anni delle primi crisi economico finanziarie. Da notare infatti che non tutti i dipendenti ricevettero la gratifica, ma solo quelli che guadagnavano cifre inferiori a 35.000 euro lordi annui, quelli per intenderci, che rischiavano dentire la crisi più di altri. Un altro segnale ben preciso che faceva capire quale fosse il significato di quell’iniziativa. Oltre al requisito dei 35.000 euro, la direzione chiedeva che il lavoratore fosse presente in azienda da almeno due anni. Il contributo, oltre ai dipendenti di Baggiovara, spettò a quelli di tutte le unità produttive del gruppo e quindi anche a San Martino in Rio (in provincia di Reggio Emilia), e nei vari stabilimenti dislocati in Piemonte, Lombardia, Veneto, Trentino e Marche.