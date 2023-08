Due famiglie derubate da un finto carabiniere

Furto vigliacco e vile l’altro ieri a Formica di Savignano, ai danni di due famiglie di pensionati. Due uomini, uno con una finta divisa da carabiniere, l’altro con un fantomatico cartellino da tecnico luce e gas (almeno così si è presentato), si sono fatti aprire la porta di casa e, una volta dentro, utilizzando alcuni stratagemmi, hanno derubato soldi e oggetti di valore. La notizia è stata confermata dalle stesse vittime di questa vicenda, soprattutto allo scopo che altre famiglie non cadano in questa trappola messa in atto da abili truffatori.

Tutto è avvenuto nella giornata di venerdì verso le 12,15, quando queste due famiglie stavano per sedersi a tavola insieme.

All’ora di pranzo il sedicente carabiniere suona al campanello. Accanto a lui il falso tecnico luce e gas, vestito in borghese e solo con un cartellino al collo. Secondo le informazioni raccolte, risulta che il falso tecnico abbia cominciato a dire che risultavano perdite di gas in zona, contaminazioni (un modus operandi già adottato in altre occasioni nella nostra provincia), per cui, assieme al fantomatico carabiniere, ha chiesto di entrare in casa per effettuare alcune verifiche. In totale buona fede, e soprattutto ingannato dalla divisa del falso carabiniere, il padrone di casa ha fatto entrare all’interno dell’abitazione i due soggetti, i quali una volta dentro hanno continuato la loro azione criminale, cercando sempre di mascherarla sotto forma di "controlli".

Sta di fatto, insomma, che una volta all’interno i due malviventi sono riusciti a mettere le mani su soldi e preziosi.

Poi, sempre stando al racconto delle vittime, sono usciti di casa e si sarebbero presto allontanati in automobile, dove li attendeva probabilmente un terzo complice. Sul caso, di estrema gravità pensando soprattutto al fatto che uno dei due malviventi era vestito da carabiniere e parlava fluentemente italiano (difficilissimo quindi sospettare di lui), stanno già indagando i carabinieri, quelli veri.

Proprio ieri mattina, infatti, i pensionati che sono stati derubati hanno presentato denuncia presso la locale caserma.

Tra le vittime di questo episodio, c’è naturalmente – e comprensibilmente – una profonda rabbia per quello che è accaduto e per il raggiro subito.

Tuttavia, hanno comunque acconsentito a rendere pubblici alcuni dettagli dell’accaduto – soprattutto quelli della falsa divisa da carabiniere e del falso tecnico luce e gas – affinché un simile episodio non si replichi facilmente presso altre famiglie della zona.

