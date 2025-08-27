Due gialloblù al top nel mondiale under 20

Mentre le azzurre di Velasco e Barbolini dominano il girone ai Mondiali in Thailandia e nonostante un primo set perso nella competizione, contro il Belgio, e una piccola apprensione per Anna Danesi accedono agli ottavi di finale senza partite o punti lasciati per strada, a sbaragliare sin qui la concorrenza è stata la Nazionale maschile Under 21 guidata da un Pardo Mati in stato di grazia. Ai Mondiali in Cina Mati è stato sin qui migliore centrale del torneo, sia da un punto di vista dell’efficacia che per punti messi a segno. Non hanno fatto eccezione le ultime due partite del talento di Modena Volley: due giorni fa contro la Tunisia era stato il secondo miglior realizzatore dell’incontro, con ben 12 punti (tra cui anche 3 ace) con uno straordinario 100% dall’attacco, a dimostrazione che le nazionali di seconda fascia non possono nulla contro lo strapotere del giovane toscano. Ieri contro l’Argentina l’ultima fatica del girone, conclusosi con l’ennesimo 3-0: Mati ha chiuso nuovamente in doppia cifra siglando 10 punti personali, frutto di un eccellente 67% in attacco e dei soliti buoni numeri tra muro e servizio in un Mondiale nel quale si stanno mettendo in luce anche il figlio d’arte Zlatanov e Barotto.

Avversario di Mati nel girone e, chissà, forse anche nelle fasi finali di un torneo che potrebbe diventare ancora più caldo, Amir Tizi-Oualou non perde il vizio di un’ottima vena realizzativa. Dopo aver incassato l’1-3 contro l’Italia che ha relegato i transalpini under 21 al secondo posto della Pool D, Tizi-Oualou, che della Nazionale francese è anche capitano, ha sbalordito tutti nel non semplice 3-1 sull’Ucraina: ben 10 punti all’attivo, con cinque attacchi, due muri e tre ace, a dimostrare la versatilità del giovane palleggiatore ex Lille anche nei fondamentali offensivi. Nel match di ieri, comodo 3-0 sull’Indonesia, Tizi-Oualou ha invece giocato solo pochi scampoli di partita: l’attenzione è tutta rivolta agli ottavi di finale in programma da oggi. Intanto a Modena è iniziata la seconda settimana di preparazione atletica, l’ultima con Tommaso Rinaldi (che partirà per il Giappone domenica), la prima nella quale dovrebbe rientrare Ahmed Ikhbayri, in rientro dalla Libia dopo essere stato ospite d’eccezione di una trasmissione sportiva sul canale BeIN Sports.

a.t.