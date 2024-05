Due giovani atleti verso gli europei

Due atleti della scuola di Karate Miyazaki Karate di Cavezzo staccano il biglietto per gli europei di specialità in novembre in Svizzera. Il traguardo è stato raggiunto nel recente campionato nazionale svoltosi a Scauri. Si è distinto in particolare Loris Tromba, 26 anni, argento in Kumite a squadra, nonché componente della squadra nazionale A.K.S.Italia che ha raggiunto l’oro nella sezione combattimento (kumite) seniores. Importante risultato anche per Rosario Ianniello, che è stato premiato con l’argento nella specialità kata (forma) juniores.