Due icone del violoncello insieme in concerto

"Io ci parlo, col violoncello. Fra tutti gli strumenti è quello che produce il suono più simile alla voce umana: può essere tutto, dal basso al soprano, ed è grande, lo posso abbracciare, un vero compagno". Sono pensieri di Quirine Viersen, violoncellista olandese, che ben si adattano anche al concerto evento in programma oggi alle 17 al teatro Comunale di Carpi. Alla ribalta, eccezionalmente insieme, le due ‘icone’ italiane del violoncello, due musicisti estrosi e amatissimi, Mario Brunello e Giovanni Sollima. Insieme ci offriranno una "Suite italienne", un percorso che esplorerà tutti i linguaggi e i colori del violoncello, in un repertorio trasversale che da Giuseppe Verdi (con sorprendenti trascrizioni di brani da "La Traviata") arriverà fino ai Queen di "Bohemian Rhapsody", attraverso una Ciaccona di Bach, la Sonata di Giovanni B. Costanzi "Ad uso corni da caccia", la Suite di Stravinskij che dà il titolo al concerto e "The hunting Sonata", un brano originale composto dallo stesso Maestro Sollima: al centro ci sarà sempre lo strumento, il violoncello, anzi i diversi violoncelli che i due celebri musicisti suoneranno per farne cogliere tutti le sfumature.

Mario Brunello e Giovanni Sollima non hanno bisogno di presentazioni. Entrambi sanno spaziare fra i generi e le epoche musicali, e vantano collaborazioni d’eccezione: Brunello ha suonato con direttori d’orchestra quali Antonio Pappano (che il 26 marzo prossimo sarà pure ospite a Carpi), Zubin Mehta, Riccardo Muti, Daniele Gatti, Riccardo Chailly e Claudio Abbado, e da parte sua Sollima ha collaborato fra gli altri con Riccardo Muti, Ruggero Raimondi, Patti Smith, Stefano Bollani, Paolo Fresu ed Elisa.

