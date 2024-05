Due idraulici esperti in impianti civili Il Centro per l'Impiego di Carpi cerca 2 idraulici con almeno 2 anni di esperienza per ditta a Novi di Modena. Patente B e disponibilità a tempo pieno richieste. Contratto basato sull'esperienza. Candidature entro il 17/05/2024 su www.lavoroperte.regione.emilia-romagna.it.