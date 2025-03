Due inaugurazioni alla sala Pake

Doppia inaugurazione domani a Castelvetro. Alle 18,30 è in programma, infatti, l’inaugurazione della riqualificata sala civica Pake in via Cialdini e, contestualmente, della mostra "Volti" della pittrice iraniana Nassim Honaryar. La mostra è ovviamente il primo evento che il Pake ospita dopo la ristrutturazione dei mesi scorsi, che ha trasformato lo spazio espositivo in una sala civica, atta non solo a mostre ed esposizioni, ma anche ad ospitare convegni e conferenze. Al taglio del nastro da parte del sindaco Federico Poppi, seguiranno i saluti istituzionali della consigliera regionale Maria Costi e l’intervento di Rosalinda Lo Truglio, assessora castelvetrese alla Cultura e alle Pari opportunità, che illustrerà i lavori di ristrutturazione e presenterà la mostra di pittura di Nassim Honaryar.

m.ped.