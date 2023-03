Due incappucciati svaligiano la sala giochi

Spaccata ad opera di due incappucciati, la notte tra sabato e domenica, nella sala giochi e scommesse "Macao" in via per Modena sulla strada provinciale 468 a Finale Emilia.

L’allarme è scattato poco dopo le tre del mattino in seguito ai colpi, inferti con un tombino in ghisa prelevato sul posto, contro la vetrata antisfondamento della porta d’emergenza laterale sotto la galleria.

I malviventi hanno impiegato quasi mezz’ora prima di avere la meglio sulla porta blindata e poi irrompere nella sala bar e in quella riservata ai videogiochi. "Siamo aperti tutti i giorni chiudendo la sera – precisa l’impiegata – alle venti. Le telecamere esterne ed interne hanno ripreso due ladri incappucciati aggirarsi per ben tre volte davanti alla porta presa di mira. Con un tombino in ghisa hanno iniziato l’opera di sfondamento senza riuscire a crearsi un varco.

A quel punto sono tornati all’attacco volendo scardinare la serratura con un piede di porco. Il terzo tentativo, servendosi di un pesante tubo metallico di quelli usati nei ponteggi edili, ha consentito l’accesso al locale. I due – ricorda l’addetta – indossavano cappucci scuri e portavano guanti in lattice. Si sono diretti rapidamente verso la sala giochi prelevando di peso un videogioco trasportato all’esterno. L’incursione – precisa – è iniziata alle 3,10 e si è conclusa alle 3,29. Sono intervenuti i carabinieri di Finale Emilia che hanno rinvenuto la slot, sventrata e priva delle monete, nel prato antistante la lavanderia a gettone". Ingenti i danni alla vetrata – da sostituire – al videogioco andato distrutto e, ancora da quantificare, i contanti rubati.

Flavio Viani