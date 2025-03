Due incontri per difendersi dalle truffe

‘Io non ci casco’, due incontri pubblici su come riconoscere e difendersi dalle truffe. Promossi dall’Avis comunale, si svolgeranno il 22 e il 29 marzo, alle 17, in Comune. Il 22 interverrà il maresciallo capo Angelo De Simoni, comandante della stazione carabinieri di Pavullo e il 29 il sostituto commissario Marco Ferrari comandante della Sezione operativa per la sicurezza Cibernetica Polizia Postale e delle comunicazioni di Modena. Ad entrambi gli incontri parteciperanno anche un avvocato penalista e due civilisti.