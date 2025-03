Due incontri pubblici per evitare le truffe

Due incontri pubblici su come riconoscere e difendersi dalle truffe. ‘Io non ci casco’ è il titolo dell’iniziativa promossa dall’Avis comunale di Pavullo. Gli incontri si svolgeranno sabato 22 e 29, alle 17, in municipio di Pavullo. Sabato interverrà il maresciallo capo Angelo De Simoni, comandante della stazione carabinieri di Pavullo, e il 29 il sostituto commissario Marco Ferrari comandante della Sezione operativa per la sicurezza Cibernetica Polizia Postale e delle comunicazioni di Modena "La cosa fondamentale è stare attenti, ma soprattutto non vergognarsi di nulla e di essere sereni nel chiedere aiuto. Gli stratagemmi adottati sono studiati molto bene e ne sono vittima non solo gli anziani".