Due locali nel mirino dei ladri, vetrine rotte

Doppia spaccata l’altra notte ai danni di due esercizi commerciali distanti solo 500 metri tra loro. Oltre alla vicinanza fisica, analoga è stata anche la tecnica usata dai malviventi per introdursi nei locali: in entrambi i casi, infatti, è stato usato un mattonegrosso sasso per spaccare la vetrata di ingresso.

Era notte fonda quando qualcuno ha sfondato la porta di ingresso a vetri della pizzeria ‘The Kiss’ che si trova su viale De Sanctis, angolo via Meucci: "All’alba siamo stati chiamati dai vicini – spiega il titolare Remo Di Stasio – e all’arrivo abbiamo avuto la brutta ‘sorpresa’: la porta a vetri che dà sulla cucina, quella per entrare, era stata spaccata con un mattone che poi il vandalo ha lasciato a terra sul posto".

Una volta entrato, il ladro ha portato via il registratore di cassa, contenente neanche 50 euro, come affermano i titolari, rivolgendosi direttamente all’autore del fatto: "Vedere ciò che hai fatto non mi crea rabbia o spirito di vendetta. Provo tristezza nel sapere che per pochi spiccioli si possa mettere a rischio la salute e la propria integrità personale. Il danno supera notevolmente il ‘bottino’. La porta si aggiusta in fretta ma la sensazione di essere stati derubati nella proprietà privata lascia un senso d’impotenza! Spero che questa amministrazione possa trovare il sistema di garantire diritti e giustizia".

"Abbiamo subito fatto denuncia ai Carabinieri – spiega Remo –. Non reputo si trattasse di professionisti: avevamo tablet, cellulari prosciutti di Parma, bibite, cose di maggiore valore, eppure si è o si sono limitati a rubare la cassa con neanche 50 euro, uscendo poi dallo stesso buco anche rischiando di farsi male". Sono cinque mesi che la pizzeria si è spostata nella nuova location: prima si trovava in via Giovanni XXIII: "Lo scorso anno avevamo subito anche lì un furto, avevano rotto la serratura e rubato poco contante. Questa volta il grosso danno è dato dalla vetrata da sostituire".

Erano circa le due dell’altra notte quando qualcuno ha cercato di entrare al ‘Cafè 19’ di viale Manzoni: "Con un masso hanno spaccato una delle due vetrate di ingresso – raccontano i titolari –. La persona che abita sopra il bar si è allarmata per il rumore ed è scesa in strada, mettendo così in fuga il ladro. Abbiamo chiamato i Carabinieri che sono venuti con la scientifica che ha raccolto come reperto le impronte lasciate sulla vetrata. Siamo rimasti aperti nella mattinata, ma resta addosso tanta paura e la sensazione di insicurezza". "Non sono i primi episodi di insicurezza che si verificano a discapito di commercianti – dichiara Fratelli d’Italia –. Ciò dimostra che Carpi non è sicura. Lo possono testimoniare i commercianti costretti a convivere con questa situazione. Il reiterarsi di questi fenomeni, come le rapine degli scorsi mesi, fanno supporre che questi soggetti possano agire indisturbati".

Maria Silvia Cabri