Due morti in villa, nuovi sequestri

Sono stati aperti fascicoli ‘incrociati’ dalla Procura per far luce su quanto accaduto una decina di giorni fa a Serramazzoni, quando in una villetta di via Belvedere sono stati trovati i corpi senza vita di Claudio Belloi, 77enne, e di Francesco Bordone, 48 anni. Entrambi i corpi presentavano chiare ferite da arma da fuoco e da subito si è ipotizzato l’omicidio suicidio ma, ad oggi, sono ancora molti i quesiti rimasti aperti. La dinamica di quanto accaduto tra le mura della villetta, insomma, non è chiara. Per questo motivo è andato in scena un lungo sopralluogo dei Ris di Parma e oltre alla casa della tragedia sono state poste sotto sequestro sia la vettura che l’abitazione di Bordone: ovvero l’appartamento che Belloi gli aveva messo a disposizione nel comune dell’Appennino. Nei giorni scorsi si è svolta l’autopsia sulle salme dei due uomini: gli esiti potranno sicuramente fornire qualche elemento in più per ricostruire la dinamica della tragedia. Il sopralluogo dei militari era volto anche a verificare che non vi fossero altre persone coinvolte nella vicenda.