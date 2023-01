Due nuovi agenti in servizio alla polizia locale Entrano Danilo Cardella e Emiliano Gatti

L’uscita dall’Unione dei Comuni Modenesi Area Nord porta in dote due nuovi componenti per il corpo della Polizia Locale. Si tratta di Danilo Cardella – entrato in servizio nel 2019 e dirottato su San Felice e San Prospero sino al 1 Gennaio 2023 – e di Emiliano Gatti che in precedenza aveva prestato servizio dal 2009 al 30 Novembre dell’anno appena concluso nella Pianura Reggiana. "Auguro il miglior inizio di servizio ai due nuovi operatori – commenta l’Assessore alla Sicurezza Roberto Lodi - Sono certo che si integreranno al meglio".