Due nuovi defibrillatori a Brodano grazie alle donazioni dei cittadini

La città di Vignola può ora contare su due nuovi defibrillatori in funzione giorno e notte a servizio della comunità.

Nei giorni scorsi, infatti, anche grazie al generoso contributo di alcuni cittadini, sono stati installati due Dae nel quartiere di Brodano, uno all’esterno della farmacia comunale Giovanna Carbonara, in via Natale Bruni, e uno all’esterno del Forno Pasticceria Botteghino, in via Bontempelli. Presso la Farmacia Carbonara è stato installato un defibrillatore già nel patrimonio del Comune di Vignola, inserito in una colonnina donata da Massimo Burzacchi, responsabile del progetto "Comune cardioprotetto" di Vignola, e dalla famiglia Becchelli e Santi, proprietaria dell’immobile dove ha sede la farmacia al civico 237 di via Natale Bruni. Anche al Forno Pasticceria Botteghino, l’installazione e il funzionamento del Dae sono il frutto della collaborazione tra il Comune che ha messo a disposizione l’armadio, Massimo Burzacchi che ha donato il defibrillatore e la cartellonistica e i titolari del Forno Pasticceria, Jessica Sermolini e il padre, che si sono occupati del montaggio, della location e della corrente. Anche i lavori elettrici necessari sono stati donati dal professionista chiamato a intervenire.

"In caso di malore – conferma la vice-sindaca e assessora alla sanità del Comune di Vignola Anna Paragliola – la rapidità dell’intervento è cruciale per salvare una vita. Grazie allo sforzo congiunto degli Enti locali, delle associazioni e dei privati, il nostro territorio è tra quelli a più alta densità di defibrillatori".

