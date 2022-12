"Due nuovi progetti al Museo della Felicità"

In occasione della festa degli auguri natalizi, alla Casa del Volontariato, sono state inaugurate due nuove installazioni legate al Museo della Felicità: il ‘Campo della Gentilezza’, per seminarla e farla germogliare, e il ‘Temperino della Gratitudine’, per affilarla. Presenti, oltre a volontari delle associazioni e membri del Consiglio direttivo, il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi Mauro Ascari, l’assessora ai Servizi sociali Tamara Calzolari, il vicario generale della Diocesi di Carpi, monsignor Ermenegildo Manicardi, la direttrice del Distretto sanitario di Carpi Stefania Ascari. La Fondazione Casa del Volontariato ha da tempo intrapreso una sfida ambiziosa: quella di invitare tutte le persone a riflettere su come la felicità collettiva sia un obiettivo necessario per stimolare il benessere dei singoli e della comunità, e ad agire, ciascuno nel proprio ambito, per promuoverla. In questi mesi, il percorso svolto ha portato i volontari ad accrescere la consapevolezza di quanti lo hanno seguito, ed è qui che entrano in gioco le due installazioni. Il Campo della Gentilezza è un totem sopra il quale si trovano le Carte della Gentilezza, che descrive un atto casuale e gratuito di gentilezza.

Le persone possono prendere queste carte, compiere l’atto descritto, acquisendo consapevolezza dei benefici che ne traggono, per poi donare la carta a un altro membro della comunità. Sulle Carte della Gratitudine è invece possibile scrivere un messaggio di gratitudine, rivolto a qualcosa o qualcuno, e inserirlo nel Temperino della Gratitudine.

Le carte possono non soltanto essere scritte, ma anche lette, per scoprire cosa ha suscitato gratitudine in un’altra persona.

m. s. c.