Due operai agricoli disponibili a trasferte

Il Centro per l’Impiego di Vignola ha raccolto la richiesta della Azienda agricola Bettelli Ivano di Vignola per la ricerca di due operai/e agricoli/e che si occupino di tutte le attività aziendali, che vanno dalla manutenzione del verde (potature, sfalci, pulizia...) alla piantumazione di essenze arboree. Ai fini della assunzione si considererà con attenzione il fatto che il candidato/a abbia maturato una pregressa esperienza nella mansione. Saranno considerati requisiti preferenziali il possesso della patente C ed il conseguimento di patentini per l’uso della motosega e del decespugliatore, oltre a quello per la conduzione delle macchine agricole. Il lavoro prevede trasferte in giornata nel territorio provinciale. Alle persone assunte sarà garantito un contratto di lavoro a tempo determinato con orario di lavoro a tempo pieno. Le domande delle persone interessate a candidarsi vanno inviate entro il giorno 25/01/2024 tramite il portale.