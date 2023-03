Due operatori sanitari per una casa di riposo

Cooperativa di Modena ricerca 2 operatoritrici sociosanitari. Le persone si dovranno occupare dell’assistenza e della cura della persona in ambito sanitario, provvedendo alle loro attività di alzata, igiene, bagno, posture, aiuto ai pasti, messa a letto ecc. Ai candidati è richiesta una pregressa esperienza nel ruolo in questa attività di almeno di 6 mesi. Tra le doti preferenziali ai fini dell’assunzione saranno valutate innanzitutto buone competenze relazionali ed organizzative da parte delle interessatei. Ai candidati è richiesto il possesso di licenza di scuola media e – meglio ancora – un attestato di qualifica di OSS. Le figure assunte sono chiamate ad operare presso la Cra di Ravarino. Ai candidati si applica il CCNL delle Coop sociali a tempo determinato per 6 mesi con orario di lavoro part time di 30 ore settimanali su 3 turni variabili.