Due pollai razziati nella notte: "E’ la quarta volta"

Ladri di galline hanno svuotato, l’altra notte, i due pollai degli zii del vescovo di Cesena-Sarsina Douglas Regattieri in via Trinca a Vallalta di Concordia. Neanche una delle decine di galline che i due fratelli ottantenni Giancarlo e Paolo Regattieri, noti in tutto il paese per la rilevante parentela con il prelato, allevavano con tanta passione, ogni giorno, è stata risparmiata.

"Non abitiamo più nella casa colonica da anni ma, ogni giorno, dal mattino alla sera veniamo qui – racconta Giancarlo – a custodire e tenere in ordine, nonostante l’età, la casa e il terreno di nostra proprietà. Come facevo abitualmente anche l’altra mattina ho portato da mangiare ai polli. Nessun schiamazzo al mio arrivo e la porta spalancata del pollaio, rinvenuto vuoto, hanno reso subito chiaro quello che era successo. E’ il quarto anno consecutivo che i ladri di galline, la settimana seguente la fiera d’Ognissanti, portano via i miei polli. Gli anni passati hanno preso di mira solo le mie galline, ma quest’anno hanno razziato pure tutti i polli di mio fratello Paolo, custoditi a poche decine di metri dai miei. Evidentemente è qualcuno che conosce bene la zona e le nostre abitudini e, questo, consente al ladro di agire indisturbato".

Flavio Viani