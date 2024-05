Due premi per la flautista sestolese

Nei giorni scorsi si è svolta la prima edizione del concorso Nazionale Flautistico “Franz Doppler” nella città di Bisignano (CS) , promossa dall’Associazione Flautisti Calabresi, che opera in tutto il territorio Nazionale con eventi musicali, concerti e Masterclass contornato dalla splendida cornice del Santuario di “Sant’Umile da Bisignano”. Questa “tre giorni” organizzata dal Direttore Artistico Maestro Francesco Guido, ha ospitato flautisti di altissimo livello provenienti da ogni parte d’Italia. A rappresentare l’Emilia Romagna una giovane flautista quindicenne residente a Sestola, Perla dell’Appennino Modenese. Genevieve Melluso è il suo nome,classe 2008, iscritta al Pre-Afam presso il Conservatorio di Musica Vecchi-Tonelli di Modena e Carpi, ed allieva del Maestro di flauto traverso Raffaele Bifulco (nella foto), che si è confrontata in ben 2 diverse categorie. Si è aggiudicata nella categoria “A” per i nati dal 2008 al 2011 il primo premio con un punteggio di 97/100, e nella categoria “B”, di fatto superiore alla sua età, per i nati dal 2003 al 2007, si è aggiudicata un ottimo 2° posto con un punteggio di 90/100.