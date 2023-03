Due progetti in ricordo della strage di Monchio Braglia: "La memoria è un un dovere morale"

PALAGANO

Si terrà domani alla ‘Buca di Susano’ la commemorazione del 79esimo anniversario della strage di Monchio, Costrignano, Susano e Savoniero, in cui hanno perso la vita 136 persone per mano delle truppe naziste.

Per l’occasione verranno presentati due progetti molto importanti: ‘Balugina il giorno’ e ‘C’era la neve lassù’. Il primo prevede l’installazione di otto lastre in ceramica finanziate da Iris ceramica e dal Comune di Palagano da un progetto di System ceramiche, disegnate dall’artista Marino Neri e installate di fronte al memoriale della Buca di Susano. Il secondo progetto, invece, è un fumetto che racconta la strage a cura dei fumettisti Spaghetti comics, ideato e promosso dallo Spi Cgil di Modena. Fabio Braglia, sindaco di Palagano, è fiero di quanto realizzato insieme a tante altre persone, che ringrazia per aver reso possibile tutto ciò.

"Il nostro obiettivo – ha detto – è tenere vivo il ricordo di ciò che è successo nei nostri territori anni fa, perché troppo a lungo questa pagina di storia è stata nascosta ’nell’armadio della vergogna’. Attraverso questi due progetti, capaci di trasmettere emozioni anche alle nuove generazioni, vogliamo far capire che la memoria non è un esercizio, ma un dovere morale".

"L’idea di realizzare un fumetto in cui raccontare le vicende della strage – aggiunge Braglia – nasce dalla voglia di far conoscere questa parentesi di storia anche ai più giovani, perché possano ricordarla e non dimenticarla mai".

Anche il dottor Stefano Luconi, amministratore della fondazione Iris Ceramiche, è intervenuto: "L’idea di questo progetto è nata prima della pandemia ed è estremamente significativo per la memoria. Questo luogo consente di percepire la storia vissuta".

I progetti verranno presentati domani a partire dalle 9 e la mattinata si concluderà alle ore 11:15 con la santa messa per le vittime. Inoltre, interverranno diverse autorità fra cui il sindaco di Palagano Fabio Braglia, il presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini, il console generale della repubblica federale di Germania Ingrid Jung e tanti altri ancora.

Sofia Berselli