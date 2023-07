Due ragazzi trovano una borsa nel parcheggio e la consegnano alla Polizia Locale

Arriva da Cavezzo una bella storia di senso civico che ha come protagonisti due ragazzini. I giovani, uno residente a Cavezzo e l’altro a Medolla, hanno ritrovato in un parcheggio pubblico una borsetta abbandonata a terra con all’interno un telefono cellulare, le chiavi di casa, il portafoglio con soldi, documenti e carte di credito appartenenti ad una signora di Cavezzo. I due ragazzi l’hanno portata alla Polizia locale e le due agenti presenti in comando hanno preso in consegna il materiale. Poco dopo, sono riuscite a mettersi in contatto con un familiare della signora che si è presentato per ritirare la borsa e ringraziare pubblicamente più volte i ragazzini che l’avevano ritrovata e riconsegnata.