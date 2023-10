Due ragazzini in motorino investiti da un’auto: 17enne ricoverato in terapia intensiva

E’ ricoverato nel reparto di terapia intensiva ma per fortuna non in pericolo di vita un ragazzino di 17 anni, italiano, S.M. le sue iniziali, coinvolto in un incidente stradale avvenuto domenica pomeriggio a Spezzano di Fiorano.

Da quanto si è appreso, il giovane era in sella ad un motorino insieme ad un’amica sedicenne, che sedeva dietro di lui. Entrambi i ragazzi indossavano regolarmente il casco.

Lo scontro con un’auto, secondo quanto hanno riportato alcuni testimoni, è avvenuto all’incrocio tra via Senna e via Tevere.

Il motorino stava arrivando da via Tevere quando, giunto all’incrocio, si è scontrato con un’automobile che viaggiava lungo via Senna; all’origine dell’incidente potrebbe esserci una mancata precedenza.

Un impatto piuttosto violento; i due ragazzini sono volati entrambi a terra.

Ad avere la peggio il diciassettenne che ha riportato diversi traumi e contusioni.

Sul posto sono arrivati i mezzi del 118 chiamati immediatamente dai presenti e una volta valutati dal personale medico, i due giovani sono stati trasportati all’ospedale di Baggiovara. Per il ragazzo, che evidenziava ferite più serie, è stato disposto il ricovero nel reparto di terapia intensiva. La sua prognosi è di trenta giorni, traumi più lievi invece per la ragazza.

Emanuela Zanasi