Due serate nel parco per ricordare Lovascio Il Comitato ’Musica & Sport per Carpi’, nato in memoria di Enrico Lovascio, cura ben due serate alla rassegna ’Tutti giù nel Parco’: un concerto poprock e una ’Serata in Jazz’. Martedì 29 agosto e sabato 9 settembre, al Parco Berlinguer di Carpi.