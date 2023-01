Due tonnellate di Balsamico Igp nella linea premium di McDonald’s

L’Aceto Balsamico di Modena Igp si riconferma un ingrediente di successo gradito al grande pubblico, tanto da essere confermato per l’edizione 2023 di My Selection, la linea premium di burger McDonald’s selezionati da Joe Bastianich e nata per valorizzare i prodotti Dop e Igp italiani, la loro qualità e lo stretto legame con i territori.

L’eccellenza modenese, di cui McDonald’s stima di acquistare 12 tonnellate, torna protagonista in ’My Selection Bbq’, confermato per la quinta volta nella piattaforma My Selection e disponibile negli oltre 670 ristoranti McDonald’s di tutta Italia. Una gustosa ricetta con carne 100% bovina da allevamenti italiani, coleslaw e salsa Bbq con Aceto Balsamico di Modena Igp, una combinazione di ingredienti che si esaltano tra loro e che fanno parte delle prelibatezze gastronomiche del territorio italiano.

"Siamo orgogliosi di rinnovare la nostra partnership con il Consorzio di Tutela dell’Aceto Balsamico di Modena Igp, che si riconferma in My Selection con l’obiettivo di diffondere la conoscenza delle eccellenze agroalimentari, spesso di nicchia o circoscritte ai territori di appartenenza" ha detto Dario Baroni, Amministratore Delegato McDonald’s Italia.

"La collaborazione con McDonald’s che si rinnova anche per quest’anno – spiega Mariangela Grosoli, presidente del Consorzio di Tutela Aceto Balsamico di Modena Igp – è un’importante conferma della bontà di questo approccio per valorizzare le eccellenze gastronomiche italiane. La presenza del nostro prodotto in un canale alternativo a quelli tradizionali, come è quello della ristorazione veloce, è una opportunità che permette di raggiungere fasce di consumatori anche più giovani e di interagire proficuamente con loro. E altresì fornisce una prova inconfutabile su come l’Aceto Balsamico di Modena IGP sia un prodotto altamente versatile, che ben si sposa sia con piatti raffinati dell’alta ristorazione sia con gli hamburger della famosa catena di ristorazione. L’Aceto Balsamico di Modena IGP, dunque, rimane a fianco di McDonald’s che da parte sua ha dimostrato una particolare sensibilità nei confronti delle Dop e IGP italiane, e lo fa rinnovando il comune intento di questa operazione: creare in sempre più persone, soprattutto giovani, una vera e propria cultura del cibo, attraverso la presa di coscienza attenta e consapevole dell’importanza della qualità di materie prime italiane".