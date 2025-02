Due volumi che raccontano i poliziotti che salvarono gli ebrei

Nei giorni scorsi a Montecitorio è stata presentata la collana di libri "Fecero la scelta giusta". I due volumi, redatti dall’Ufficio comunicazione istituzionale della Polizia di Stato, raccontano le storie de "I poliziotti che si opposero al nazifascismo" e de "I poliziotti che soccorsero gli ebrei". Tra gli eroi dell’epoca spicca anche la figura del Vice Questore Francesco Vecchione, che restò in servizio alla Questura di Modena tra il 1936 e il 1948 e che figura proprio tra gli uomini di Stato che salvarono la vita a tantissimi ebrei.

In occasione delle iniziative promosse dal Comune per la Giornata della Memoria, a gennaio di due anni fa fu conferita la cittadinanza onoraria postuma a Vecchione: "Per l’eccezionale contributo dato, in qualità di Capo di Gabinetto della Questura di Modena, alla lotta contro l’odio razziale, la violenza e la sopraffazione durante l’occupazione nazifascista, in uno dei momenti più drammatici della storia del nostro Paese e dell’Europa". Tanti sopravvissuti si salvarono infatti grazie ad uno sforzo corale, che aveva visto attivarsi nella nostra città donne e uomini, sacerdoti e partigiani, gente comune e rappresentanti dello Stato.

Oltre a Vecchione, tra coloro che a Modena favorirono la salvezza degli ebrei di cittadinanza italiana e straniera vi furono diversi altri agenti e funzionari della Questura.