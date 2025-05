Duecento pasti per i bisognosi

Stuzzicagente ha, anche questa volta, conquistato la città di Modena tra gusto, solidarietà e partecipazione: la 39 esima edizione dell’evento culinario si conferma per il suo successo, capace di unire eccellenza gastronomica, promozione del territorio e impegno sociale. la manifestazione è ormai diventata un appuntamento atteso e partecipato, organizzata da Modenamoremio con il supporto del Comune, della Camera di Commercio e di numerosi partner. Come ha sottolineato l’assessore alla Promozione della Città e del Centro Storico, Andrea Bortolamasi, l’iniziativa "testimonia la qualità e il lavoro degli esercizi pubblici e dei ristoratori modenesi, espressione autentica della cultura gastronomica del territorio".

Il successo crescente dell’evento, con un numero record di gettoni distribuiti, mostra come Stuzzicagente sia non solo un’esperienza enogastronomica, ma anche un’occasione per valorizzare il centro storico. "Senza centro storico non c’è città", ha aggiunto Bortolamasi, annunciando per l’estate una programmazione ricca. L’edizione ha posto attenzione anche alla dimensione solidale, grazie alla collaborazione con Porta Aperta e Too Good To Go.

Il "gettone solidale" ha permesso di raccogliere oltre 900 euro, equivalenti a 200 pasti per persone in difficoltà. "Mettere al centro cibo e relazioni è quello che facciamo ogni giorno", ha dichiarato Caterina Pastorelli, dell’Ufficio Raccolta Fondi di Porta Aperta, ringraziando cittadini e ristoratori per la sensibilità dimostrata. Marcello Nicolini, vice presidente di Modenamoremio e ristoratore, ha elogiato la partecipazione e lo spirito di squadra dei colleghi: "Manifestazione bella ma anche impegnativa". Anche la Camera di Commercio ha confermato il proprio sostegno e a rappresentare il legame con le eccellenze agroalimentari, Enrico Corsini di Piacere Modena ha ricordato come "tutelare i prodotti DOP e IGP sia una missione fondamentale".

L’associazione ha messo a disposizione i premi per i vincitori. Infine, è arrivato il momento delle premiazioni per i locali: la giuria popolare ha premiato come miglior food la panna cotta del ristorante Il Chicco d’Oro, mentre il miglior drink è stato attribuito a Il Matraccio con il "Sorcino", sorbetto all’aceto balsamico di Modena.

La giuria tecnica, invece, ha assegnato ex aequo il primo posto a Il Chicco d’Oro (panna cotta) e alla Trattoria Hermès (panino) e il cono di polpette modenesi del Mercato al terzo posto.

Virginia Zanetti