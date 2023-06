Duello sulla movida molesta I residenti: "Noi minacciosi? Dagli esercenti accuse bizzarre"

di Vincenzo Malara

Nessun ‘muro contro muro’, serve un confronto aperto con l’amministrazione, "che i residenti aspettano da troppo tempo". Non si è lasciata attendere la replica del comitato del centro storico, a stretto giro dall’intervento delle associazioni di categoria, che hanno chiesto di abbassare i toni delle polemiche sul tema della movida in centro storico, in particolare dopo la notizia che un centinaio di cittadini ha sottoscritto una diffida stragiudiziale rivolta proprio al Comune. "Siamo francamente stupiti dalla reazione un po’ ‘scomposta’ delle associazioni – sottolinea Giuliano Zanni, tra i portavoce del comitato –. La diffida intima semplicemente alla pubblica amministrazione di compiere il proprio dovere, che è quello di fare rispettare leggi e regolamenti in tema di livelli di rumore e orari delle manifestazioni a tutela non solo delle quiete pubblica, ma del bene supremo della salute, così come ribadito delle recenti sentenze della Suprema Corte. Sappiamo bene che fino ad ora i controlli sono stati a dir poco insufficienti quando non del tutto assenti". E ancora – prosegue Zanni – "se esigere il rispetto delle leggi anche attraverso il ricorso ad iniziative giudiziali per le associazioni dei commercianti significa ‘brandire con fare minaccioso la clava dei ricorsi’ evidentemente siamo di fronte a un concetto bizzarro di giustizia. Non si tratta di minacce, ma della sacrosanta richiesta di vedere ripristinata la tutela di propri elementari diritti che non possono essere posposti a interessi di alcun altro genere. A meno che non si voglia giustificare e rendere permanente una situazione di illegalità sempre più diffusa e fuori controllo che non può essere ulteriormente tollerata". Il portavoce del comitato contesta, inoltre, il binomio movida-zero degrado citato sempre dalle associazioni: "Che certe attività siano riqualificanti e che senza di loro il centro precipiterebbe nel degrado e preda della delinquenza è da dimostrare. In molti casi è vero il contrario, ove una certa movida si porta dietro un contorno di spacciatori, ubriachi e balordi. Fatte queste doverose premesse – prosegue – sono anni che i residenti chiedono al sindaco, agli assessori competenti e alle associazioni di categoria un franco confronto sui temi del centro storico per individuare punti di equilibrio tra le rispettive ragioni e risolvere assieme le situazioni critiche". E proprio sul dialogo, Zanni lancia un nuovo appello sia alle associazioni che al Comune, anche sulla scia delle ultime dichiarazioni dell’assessore Bosi, che proprio dalle pagine del Carlino ieri ha ribadito l’esigenza di un equilibrio: "Raccogliamo con il massimo entusiasmo l’auspicio dei commercianti, rinnovando qui ancora una volta la richiesta di incontro senza alcun tipo di ‘irrigidimenti’. Auspichiamo, infine, che la stessa Amministrazione, stando alle recenti dichiarazioni sul tema movida, promuova questo confronto, troppe volte invocato, ma mai messo in pratica".