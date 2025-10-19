"Duemila firme per dire no alla moschea"

Tappa sassolese, ieri mattina, per Galeazzo Bignami: il capogruppo alla Camera dei Deputati di Fratelli d’Italia ha infatti portato il suo sostegno ai vertici sassolesi del partito, che insieme a Forza Italia, Lega, Lista Macchioni, hanno lanciato una petizione contro la ‘nuova’ moschea che dovrebbe sorgere a Braida.

"Abbiamo superato le 2mila firme, ma la gente continua a sostenere la nostra causa e la raccolta prosegue con risultati molto soddisfacenti", ha detto il capogruppo di Fd’I in consiglio comunale Luca Caselli, che insieme al coordinatore cittadino Giuliano Zanni e ai consiglieri comunali Anna Maria Anselmi e Stefania Giavelli hanno accolto Bignami al banchetto allestito in piazza Garibaldi. Oltre ai vertici cittadini di Fd’I, presenti in piazza anche al Coordinatore Regionale di Fd’I Michele Barcaiuolo, i consiglieri regionali Ferdinando Pulitanò e Annalisa Arletti, la deputata Daniela Dondi, la dirigente provinciale Federica Carnuccio.

In discussione, ha detto Caselli, non c’è "la libertà di culto, ma questa idea di poter cambiare destinazione d’uso ad uno stabile e farne un luogo di preghiera" e proprio qua sta il ‘casus belli’, ovvero nei supposti favoritismi che il centrosinistra garantirebbe alla comunità islamica in ordine alla risoluzione della pratica che darebbe il via libera alla realizzazione della moschea. La questione fa discutere e sarà al centro, con tutta probabilità, anche dell’incontro di quartiere domani alle 20,30, proprio a Braida.

"Il tema c’è- ha detto Bignami-, e coinvolge tanti cittadini per una semplice ragione, ovvero che è importante garantire libertà di culto a tutte le confessioni, ma il culto - ha detto - non deve diventare propaganda". Ad avviso del Capogruppo alla Camera, "il rischio, nel caso della struttura dei Quadrati, è che si approfitti della disponibilità e dell’accoglienza che la nostra costituzione presuppone per qualsiasi forma religiosa non deve sfociare in un’attività che, nel caso di una struttura così grande, a mio avviso può diventare, appunto, propaganda".

Serpeggia il malcontento tra le fila del Pd per la visita del deputato Galeazzo Bignami a Sassuolo. "Da capogruppo del principale partito di Governo- si legge nella nota del Pd-, Bignami avrebbe la responsabilità di portare risposte concrete, non slogan, a un distretto che produce ricchezza, occupazione e innovazione per tutto il Paese. Invece, anche questa volta, Fratelli d’Italia sceglie la piazza al posto delle politiche, e le telecamere al posto dei tavoli di confronto con imprese e lavoratori".

s.f.