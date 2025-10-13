Duomo, bellezza ritrovata. Restaurata la corona. Torna a ornare la facciata

Il Duomo di Finale, rinato lo scorso anno dopo un lungo percorso di recupero e ricostruzione dai danni del terremoto, tornerà a essere ‘incoronato’. È stata infatti restaurata anche la corona di rame che ingentiliva lo stemma del Comune collocato proprio alla sommità della facciata della chiesa, a 35 metri di altezza. Quella terribile mattina del 20 maggio 2012 anche la corona era crollata, rovinando al suolo: accartocciata fra le macerie, come un serpente di metallo informe, è stata recuperata e custodita in questi anni e ora – dopo un accurato lavoro di sistemazione – è pronta per tornare a essere installata nella sua posizione originaria. "Siamo felici di poter aggiungere anche questo ‘tassello’ alla ricostruzione del Duomo", sottolinea don Daniele Bernabei, parroco di Finale.

La corona è presente nello stemma del Comune di Finale che è anche riprodotto nei marmi del pavimenti del Duomo. E non è un caso: fino al 2002 il Duomo era di proprietà comunale e soltanto allora, con un atto ufficiale, è stato ceduto alla parrocchia. Ecco perché sulla facciata della chiesa c’è lo stemma del Comune: ma solo nel 1990 monsignor Ettore Rovatti decise di ‘completarlo’ con la corona che mancava. Chiese quindi a due valentissimi artigiani finalesi, Nico Mantovani e Giuliano Masi, di forgiare la corona di rame che venne poi installata e benedetta. Quella terribile mattina di maggio, alle prime scosse, la facciata del Duomo si è quasi completamente sbriciolata e anche la corona è crollata, insieme alla croce sommitale. In questi anni è stata custodita nei depositi: era pressoché irriconoscibile ma "anziché rifarla ex novo, abbiamo voluto ripristinare quella che don Ettore aveva desiderato", spiega ancora don Daniele.

Nelle scorse settimane, dunque, la corona è stata affidata alle cure di artigiani che l’hanno rimessa in sesto. Proprio in questo weekend, è stata esposta e presentata ufficialmente in Duomo, accanto a un pannello che ne ripercorre la storia. Per tornare a collocarla servirà un’apposita gru: tutta l’operazione si svolgerà nelle prossime settimane. Nel frattempo il parroco ha lanciato un appello a qruanti desiderino effettuare una donazione per pagare il restauro della corona: i loro nomi verranno incisi nel rame, a futura memoria.

Stefano Marchetti