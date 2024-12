Duomo, Concerto di Santo Stefano. Riflessioni musicali sulla Natività

Il pomeriggio del giorno di Santo Stefano, quello di giovedì dunque, è il momento ideale per continuare a vivere profondamente il messaggio del Natale.

E saranno riflessioni musicali sulla Natività quelle che la Cappella musicale del Duomo di Modena, diretta dal maestro Francesco Saguatti, ci offrirà il 26 alle 15.30 nel Duomo di Modena, nello speciale concerto ’È nato per noi’ (un evento che peraltro è a ingresso libero). Con i coristi della Cappella, che ha ripreso l’attività nell’ottobre dello scorso anno, suoneranno i maestri Stefano Pellini, organista titolare del Duomo, e Francesco Gibellini alla tromba. "Cantare, suonare, comporre, dirigere, fare musica nella Chiesa sono tra le cose più belle a gloria di Dio. Una bella e buona musica è strumento privilegiato per l’avvicinamento al trascendente", ha detto Papa Francesco al convegno delle corali.

Il programma dell’evento in Duomo ci accompagnerà dunque lungo la storia della musica, attraverso alcune pagine di straordinari compositori come Bach (di cui si ascolterà anche il Corale dalla Cantata BWV 147) o Haendel (con la Suite in Re) e grandi classici natalizi, da ’Astro del ciel’ ad ’Adeste fideles’ o ’Tu scendi dalle stelle’ fino ad ’Hark! The Herald angel sing’ nella versione di Mendelssohn. Ogni brano sarà accompagnato da brani delle Sacre Scritture che lo introdurranno. Il periodo natalizio richiede un impegno forte anche alla Cappella musicale del Duomo di Modena che accompagnerà le celebrazioni solenni presiedute dall’arcivescovo, questa notte e domani pomeriggio, e parteciperà anche alla cerimonia in programma domenica prossima, per l’apertura ufficiale del Giubileo a Modena.

s.m.