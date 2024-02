Duomo, l’omelia di San Geminiano. Il monito del vescovo Castellucci:: "Alla politica serve l’amore"

Per essere un buon politico, occorre prima di tutto avere una sincera "passione per la comunità", una vera "com-passione, rivolta non agli interessi privati ma al bene comune". E come ha scritto Papa Francesco nell’enciclica "Fratelli tutti", occorre un "amore politico", perché "amore e politica non sono antitetici ma alleati: e quando si separano vincono gli egoismi. L’amore senza politica scade in una bolla emotiva, e la politica senza amore finisce in una fredda strategia". Nel giorno della festa di San Geminiano, all’omelia della solenne Messa Pontificale, monsignor Erio Castellucci ha voluto dare una sorta di ‘promemoria’ a tutti coloro che si impegnano nella società e in particolare ai politici: per mettersi al servizio del bene comune – ha detto – "non basta la competenza, non bastano neppure le doti organizzative, né tanto meno è sufficiente l’incentivo economico. Quello che occorre prima e più di tutto è l’amore per la gente, per la città, per la comunità", e soprattutto per i più fragili, per coloro che la società lascia ai margini. "E non importa se in questo modo si disturbano interessi di parte o si vanno a toccare privilegi e vantaggi di singoli o gruppi", ha sottolineato don Erio.

Nella cattedrale, ‘domus Clari Geminiani’, gremitissima come negli anni preCovid, ieri mattina si è rinnovato l’omaggio al Santo in tutti i suoi riti e i suoi momenti: la benedizione alla città con la reliquia del braccio del vescovo Geminiano, l’offerta dei ceri e dell’olio per la lampada che arde sulla sua tomba, presentati dai valletti del Comune, l’abbraccio con le località toscane che condividono il nostro stesso patrono, Pontremoli e San Gimignano, la lunga coda per accedere alla cripta e venerare le spoglie del Santo... Nelle prime file del Duomo le principali autorità modenesi, il prefetto Alessandra Camporota, il sindaco Gian Carlo Muzzarelli (con la figlia Emma) e i suoi predecessori Giorgio Pighi e Giuliano Barbolini, il presidente della Provincia Fabio Braglia, le forze dell’ordine, esponenti della cultura, dell’istruzione, delle professioni, del volontariato. Presenti alla Messa solenne anche diversi non udenti, che hanno seguito la celebrazione grazie alla traduzione simultanea di un’interprete nella lingua dei segni: tanti disabili erano anche collegati dalla parrocchia di Gesù Redentore. Affiancato da monsignor Luigi Biagini, inappuntabile Maestro delle celebrazioni liturgiche, e dai vescovi emeriti Pizzi e Verucchi, con numerosi sacerdoti, l’arcivescovo Castellucci ha pregato con Modena, per Modena e per il mondo.

Anche nell’omelia, come già aveva fatto nella sua "Lettera alla Città", don Erio ha espresso preoccupazione per "l’aggressività sociale crescente" e per l’egoismo oggi dilagante: "Non preoccupa la diversità delle opinioni, che è anzi una ricchezza: preoccupa l’incapacità di confrontarle con garbo. È diventato difficile dialogare: si preferisce insultare. È ormai rara la cura di documentarsi: molto più semplice cavalcare i luoghi comuni". E ha sottolineato come certe parole che sono semplicemente espressione di umanità (come ‘buono’, ‘caritatevole’, ‘compassionevole’ o ‘solidale’) oggi vengano addirittura derise e disprezzate, "arrivando a colpevolizzare i poveri e coloro che cercano di farsi loro prossimi". Come non ritrovare in questo pensiero l’eco delle polemiche che hanno riguardato proprio don Erio e il suo aiuto alla ong che soccorre i migranti? "È un segnale da tenere d’occhio – ha avvertito l’arcivescovo nella sua omelia –, perché i sistemi repressivi prendono sempre avvio dall’intolleranza verso le parole oneste, che presto scivola nella violenza verso le persone oneste".

"La festa di San Geminiano è l’occasione per riflettere sul bene comune, in un giorno in cui siamo tutti qui riuniti come comunità non solo ecclsiale ma anche civile", ha rimarcato monsignor Giuliano Gazzetti, vicario generale dell’arcidiocesi, in un saluto finale. Solo così potremo davvero costruire "una città solidale, inclusiva, unita anche nella diversità".