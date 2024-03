Duplice omicidio, le figlie del killer:: "Non è mai stato un padre aggressivo"

"Quel giorno chiamò mia madre dicendo: è successa una cosa che mai avrei pensato potesse capitare. Faccio ancora fatica a rendermene conto. Cosa gli hanno fatto per portarlo a compiere un tale abominio?". Sono scoppiate in lacrime ieri, in aula, le figlie nate dal primo matrimonio di Salvatore Montefusco, il 71enne imprenditore edile in pensione che il 13 giugno del 2022 anno uccise a fucilate la moglie di origini rumene Gabriela Trandafir, 47enne, e la figlia della donna, la 22enne Renata, nella loro abitazione a Castelfranco, il giorno prima che si celebrasse l’udienza per la separazione. Le figlie dell’imputato sono state sentite in qualità di testimoni della difesa e hanno descritto un padre premuroso e mai aggressivo, almeno fino a quel giorno. "Se ne andava di casa per non reagire alle loro angherie, lo provocavano – hanno spiegato le figlie dell’imputato quasi a giustificare l’atrocità commessa dal padre".

Le due sorelle hanno poi spiegato come i genitori si fossero separati nel 2000 e come, alla nascita del figlio Salvatore Junior, avessero chiesto la prova del Dna. "Anche se papà si era rifatto una vita – hanno spiegato – con noi tre figlie era presente come prima". Le due donne hanno poi parlato della vigilia di Natale 2021: in quella occasione l’imputato si presentò con il volto ricoperto da graffi. "Aveva il volto segnato da graffi, lo avevano aggredito e si vergognava, era in difficoltà – hanno spiegato. Ci diveva che restava in quella casa perchè era preoccupato per il figlio: lo abbiamo visto piangere più di una volta, era afflitto dalla situazione che si era creata". Le testimoni hanno confermato come i conflitti fossero legati anche alla vendita della casa. "Ci raccontava che gli avevano chiuso il bagno e si lamentava del trattamento che subiva; facevano di tutto per provocarlo e gli sputavano addosso. Cosa gli hanno fatto per farlo arrivare a commettere un gesto così estremo? ". "Il tentativo della difesa è quello di far emergere una sorta di provocazione da parte delle due povere vittime – afferma l’avvocato Cristiana Polesel, che rappresenta i familiari delle vittime. Questo non tiene conto degli elementi emersi in aula, le registrazioni dalle quali si evince che c’era molta rabbia quando si rapportava con la moglie o con la figlia di lei.

Valentina Reggiani