"Durante il governo Meloni salari più alti e meno disoccupati"

In occasione del 1° maggio Fratelli d’Italia parla dei traguardi raggiunti dal Governo Meloni in questi ultimi due anni e mezzo. Proprio per far conoscere gli aspetti più rilevanti delle procedure politiche, verranno esposti direttamente in banchetti informativi i dati relativi alla crescita occupazionale, all’aumento salariale, all’occupazione giovanile ed agli incentivi di genere. Quello che i dati mostrano – secondo Fd’I – alla data di febbraio 2025, "è un aumento dell’occupazione per oltre 1 milione di unità". L’Istat ha certificato "che la disoccupazione sia scesa del 5,9%, determinando un tasso occupazionale del 63%, e che sia aumentata anche l’occupazione femminile per una quota del 54,2%. Risulta essere diminuita, invece, la disoccupazione giovanile, scesa al 16,9%".

Di questo hanno parlato Michele Barcaiuolo, Daniela Dondi, Ferdinando Pulitanò, Annalisa Arletti e Luca Negrini. "Vogliamo costruire un dialogo concreto con i cittadini presentando dei dati che sono reali e affidabili. Il tasso di occupazione raggiunto è il più alto di sempre, e sono stati stipulati contratti a tempo indeterminato per oltre 1 milione di lavoratori. Il nostro scopo è proprio quello di superare la dicotomia tra capitali e aziende, tra dirigenti e dipendenti. Questi traguardi dicono molto della posizione del nostro partito rispetto al Paese, che si impegna per costruire un orizzonte stabile e per garantire sviluppo ed entrate fiscali. Per la prima volta i salari in Italia stanno crescendo più dell’inflazione: sappiamo che, rispetto al resto d’Europa, siamo ancora molto indietro, ma i primi risultati sono tangibili – afferma Barcaiuolo – Verrà, inoltre, approvata a breve la legge che si costituisce dall’articolo 46 della Costituzione e che permetterà ai lavoratori di poter partecipare al capitale, alla gestione ed ai traguardi d’impresa". Daniela Dondi ha proseguito: "Questi dati dimostrano la bontà dei provvedimenti presi. L’offerta di lavoro è aumentata ed è stato attuato un taglio del cuneo fiscale a beneficio dei lavoratori". Annalisa Arletti ha sottolineato: "Sono stati destinati dei Fondi per il sostegno alle famiglie, per poter permettere a chiunque di lavorare e dedicarsi anche alla propria vita privata. È importante per noi sostenere le aziende che dedicano benefit ai lavoratori. Anche se l’Emilia-Romagna è la locomotiva d’Italia dobbiamo assicurarci di continuare a tutelare l’economia". In conclusione, Ferdinando Pulitanò ha dichiarato: "Veniamo da un periodo storico molto complicato, questo governo ha ereditato una situazione disastrosa, continueremo a lavorare con determinazione".

Virginia Zanetti