"E adesso pensiamo subito a Verona"

Un Alberto Giuliani soddisfatto parte commentando la strepitosa prestazione al servizio di Modena, un’aggressività che ha portato dieci ace diretti e tanti punti indiretti: "Ci piace questo stile – racconta il coach – per questo abbiamo deciso di cambiare, lasciar andare il braccio. Siamo contenti di questa partita, anche perché ci eravamo dimenticati di quanto sia bello vincere. Ora speriamo che ricordandocelo riusciremo a proseguire su questa rotta". Una Modena che ha vinto anche il punto a punto del secondo parziale, ma Giuliani è un perfezionista: "Il secondo set mi è piaciuto meno, eravamo avanti di quattro break ma abbiamo perso di lucidità anche nel side out e nonostante la ricezione non fosse male. Dobbiamo lavorare su questi cali, contro formazioni più attrezzate può essere più difficile rimettere in piedi il set". Infine due parole su Davyskiba: "Ricordo a tutti che questo ragazzo è stato parecchio male a inizio stagione. Sta tornando al livello che questa SuperLega merita: per lui come per tutti la condizione fisica è determinante. Ora l’occhio è sul prossimo match con Verona, che sarà molto complicato". De Cecco racconta dell’esultanza moderata dei suoi a fine partita: "Abbiamo lavorato bene in questo periodo, perdendo contro le big del campionato. Era una partita importantissima per noi, ma dobbiamo mantenere i piedi per terra, guardando avanti al match con Verona". Infine due parole su una P1 che ha funzionato a meraviglia con Davyskiba: "Oggi siamo stati molto bravi a uscire da questa rotazione difficile. Abbiamo preso fiducia subito, grazie a Vlad ovviamente".

a.t.